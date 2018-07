Apenas metade dos usuários do site acessam o Twitter todos os dias

SÃO FRANCISCO – Somente cerca de metade dos mais de 200 milhões de membros do Twitter acessam diariamente o serviço, mas o site está apurando crescimento de 40% no seu uso em aparelhos móveis a cada trimestre, afirmou o presidente-executivo Dick Costolo nesta quinta-feira, 8.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Twitter, mais um serviço de redes sociais na internet como o Facebook e o embrionário Google+, está se preparando para uma aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Mas Custolo disse a jornalistas que a empresa só o faria dentro de seus próprios termos.

“Queremos poder continuar independentes, fazer o modelo de negócios evoluir da forma como queremos, e não desejamos ter obrigações com o mercado até sentirmos que queremos isso”, disse Custolo no escritório da empresa.

O site tornou-se um fenômeno social utilizado por celebridades e políticos, elogiado por promover o fluxo livre de informação global.

Analistas têm buscado detalhes, porém, sobre quantos usuários registrados do Twitter são “ativos”, uma métrica fundamental na determinação do seu potencial de negócios.

O Twitter.com possui no momento cerca de 400 milhões de visitantes únicos por mês, um salto de 60% em relação aos 200 milhões no início do ano.

/ REUTERS