BANGALORE – A empresa de microblogs Twitter divulgou nesta terça-feira, 28, receita trimestral abaixo da expectativa média de Wall Street, pressionada por um crescimento mais fraco nos usuários mensais, levando as ações a despencarem cerca de 18%.

A receita do Twitter subiu para US$ 436 milhões no primeiro trimestre, ante US$ 250,5 milhões no mesmo período do ano passado.

O prejuízo da companhia aumentou para US$ 162,4 milhões, ou US$ 0,25 por ação, ante US$ 132,4 milhões negativos, ou US$ 0,23 por papel, no primeiro trimestre de 2014. Excluindo eventos não recorrentes, o Twitter teve lucro equivalente a US$ 0,07 por ação no período.

Analistas, em média, esperavam que o Twitter tivesse lucro de US$ 0,04 por ação e receita de US$ 456,8 milhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O Twitter anunciou recentemente algumas mudanças no funcionamento do sistema. Notificações sobre assuntos mais comentados, por exemplo, é uma delas.

Além disso, na primeira quinzena de abril um dado curioso foi divulgado: a rede social Google + e o Twitter possuem o mesmo número de usuários dentre os adolescentes.

/COM REUTERS