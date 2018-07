Executivo revelou informação a jornalistas e disse que empresa está “impressionada” com o País

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O Twitter confirmou nesta semana os planos de abrir um escritório no Brasil. Em encontro com jornalistas da Bloomberg em San Francisco, o presidente responsável pela receita global da companhia, Adam Bain, afirmou que a rede social está impressionada com o País. “O mercado digital no Brasil está vivo e em grande forma”, disse, ao lembrar da proximidade da Copa do Mundo e da Olimpíada de 2016, segundo reportagem publicada pela Bloomberg.

—-

O escritório terá suas atividades voltadas para a área de vendas. É interesse da rede social incrementar seus serviços publicitários nas regiões de rápido crescimento, conforme Bain. A principal fonte de receita do Twitter hoje são os tweets patrocinados, mensagens pagas por empresas para fazer propaganda de produtos ou serviços. Elas aparecem na timeline do usuário na web e no aplicativo móvel da rede social.

O executivo do Twitter revelou à Bloomberg que, há duas semanas, a equipe dele fez contato com pessoas a serem possivelmente contratadas para a filial da empresa no Brasil. O nome da cidade que sediará o escritório não foi revelado, mas já há algum tempo circulam rumores de que a capital mineira seria a escolhida. Profissionais que trabalham no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH – TEC) afirmam ouvir essa possibilidade desde o ano passado.