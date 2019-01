Bruno Capelas/Estadão Twitter terá mensagens em ordem cronológica no Android; estrelinha no topo direito permite ativar recurso

O Twitter voltará a exibir no Android mensagens da linha do tempo na ordem em que foram publicadas - o recurso já estava disponível no iOS há um mês. Quatro anos atrás, a rede social passou a utilizar um algoritmo para priorizar a exibição de conteúdo, o que não agradou parte de seus usuários.

A ferramenta, já disponível na mais recente atualização para o sistema do Google, será opcional. Aqueles que preferem a exibição de conteúdo baseada nas sugestões do Twitter poderão manter a configuração. Para escolher entre um modo ou outro de exibição, basta clicar na estrelinha no topo direito.

Android, we got you. Starting today, tap ✨ to switch between latest and top Tweets. pic.twitter.com/7rXo3BNEJ6 — Twitter (@Twitter) January 15, 2019

Em setembro, o Twitter prometeu que usuários passariam a ter em breve autonomia para escolher entre dar destaque a tuítes mais relevantes ou o optar pelo formato antigo de linha do tempo, que mostrava as postagens por ordem cronológica.

“Aprendemos que, ao mostramos os melhores tuítes primeiro, as pessoas passam a achar que o Twitter é mais relevante e útil. Entretanto, ouvimos comentários de pessoas que às vezes preferem ver os posts mais recentes”, disse a empresa em setembro, na rede social. “Nosso objetivo é equilibrar a exibição dos tuítes mais recentes com os mais relevantes para você, mas nem sempre conseguimos esse equilíbrio.”