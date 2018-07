FOTO: Reprodução/Mashable FOTO: Reprodução/Mashable

BANGALORE – O Twitter está testando um botão de “comprar” em alguns tweets, que permite que um usuário móvel faça compras diretamente de um tweet.

Uma pequena porcentagem de usuários norte-americanos poderá ver o botão “comprar” a partir desta segunda-feira, escreveu o Twitter em seu blog.

“Os usuários terão acesso a ofertas e mercadoria que não podem obter em qualquer outro lugar e poderão agir sobre elas a partir dos aplicativos do Twitter para Android e iOS”, disse a empresa, que acredita que uma compra poderá ser efetuada apenas com alguns toques na tela de um smartphone.

Após clicar no botão de comprar, usuário será redirecionado para uma tela com endereço de envio e cobrança do produto, onde poderá inserir informações. Por enquanto, os testes serão feitos apenas com lojas como Fancy e Musictoday, mas a empresa tem planos de anunciar parcerias com marcas e artistas como Burberry e Eminem nos próximos dias para o teste.

/ REUTERS