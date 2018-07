SÃO PAULO – Mesmo depois de existir por mais de oito anos (completados na última sexta-feira, 21), o Twitter ainda é uma novidade para muita gente.

À primeira vista, termos como retweets, menções, respostas, @s e seguidores podem parecer pouco acessíveis para um neófito, de maneira que a empresa está testando diferentes inovações recentemente para tornar sua plataforma mais simples.

Vale lembrar que em fevereiro, o Business Insider apurou que quase 1 bilhão de pessoas já se cadastraram no site, mas apenas 240 milhões se mantinham ativas naquele mês. Na última semana, em entrevista coletiva, a equipe do Twitter Brasil disse que a empresa testa cerca de 300 atualizações ao mesmo tempo em uma pequena proporção de usuários.

Fim do RT?

Além de já testar uma função na qual as pessoas podem ver quantas visualizações seus tweets tiveram, o Twitter também começou a substituir o termo retweet (o popular RT, ou um “repost”, quando você compartilha a mensagem de alguém para os seus seguidores) por um botão de compartilhar em sua versão móvel para iOS.

Não é a primeira vez que o Twitter muda suas funções para nomes parecidos com os utilizados pelo Facebook: há alguns meses, o antigo “favoritar” virou “curtir” nas versões em português da plataforma.

Tchau, @s!

Na última sexta-feira, em um evento de imprensa em Denver, a diretora de notícias do Twitter Vivian Schiller disse que as @s (responsáveis por identificar usuários e mostrar quando há um diálogo entre eles) e as hashtags (palavras-chave utilizadas com o sinal de #) eram “arcaicas”, e que a empresa estaria testando novos jeitos de se comunicar. Alguns usuários de Android já notaram a mudança, vendo que seus diálogos não continham mais as @.

Fotos

Outra mudança simples é que, a partir de agora, os usuários da versão do Twitter em iOS poderão marcar seus amigos em fotos postadas na plataforma e postar até quatro fotos em cada tweet, dispostas pelo sistema em uma montagem, em função bastante parecida com a do Instagram. Versões web e Android devem ser liberadas em breve.

Música

Dias após desativar o Twitter #Music, função que ajudava os usuários a descobrir novos artistas através de uma lista do que estava sendo mais twittado naquele momento, o Twitter firmou uma parceria com a Billboard, publicação responsável pelas paradas de sucesso nos EUA. Chamada de “Billboard Twitter Real-Time Charts”, a lista mostrará quais são os artistas mais comentados na plataforma no momento e também a longo prazo, sendo disponibilizada tanto no twitter oficial da @Billboard quanto no site da publicação.

“O Twitter é onde a música do momento é descoberta e discutida – todos os dias, músicas e artistas novos aparecem na plataforma”, disse o diretor de música do Twitter, Bob Moczydlowsky.