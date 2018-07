Expectativa é que site consiga captar até 15 bilhões de dólares em sua abertura de capital

NOVA TORK – O Twitter planeja tornar público nesta semana seu pedido para uma oferta inicial de ações (IPO), noticiou o site Quartz no domingo, citando uma pessoa familiar com os planos da rede social.

O Twitter, que tem a expectativa de ser avaliado em até 15 bilhões de dólares, fez um pedido aos reguladores dos mercados dos Estados Unidos em 12 de setembro, mas o fez de forma confidencial e sem fornecer um cronograma da operação, em um processo de registro disponível para empresas emergentes.

O Quartz disse que o IPO do Twitter ainda pode ser adiado por uma variedade de fatores, desde mudanças no prospecto a condições de mercado.

Representantes do Twitter não responderam de imediato a pedidos de comentários sobre a reportagem do Quartz.

O Twitter está inclinado a escolher a New York Stock Exchange e não a Nasdaq para a esperada oferta, disse uma pessoa familiar com o assunto na semana passada.

Outra pessoa com conhecimento do assunto afirmou no início deste mês que o Twitter quer ter suas ações no mercado antes do feriado de Ação de Graças, em 28 de novembro, prazo também citado pelo Quartz.

