Reuters Plataforma de vídeos ao vivo do Twitter agora terá anúncios

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 28, que vai permitir que marcas comprem espaços publicitários nos vídeos transmitidos pelo aplicativo Periscope, sinalizando um importante impulso da rede social para levantar recursos com a plataforma de vídeos ao vivo.

O Twitter comprou o Periscope em 2015, e desde então tem utilizado a ferramenta como sua principal plataforma para vídeos ao vivo. Com a novidade, o Twitter também abre espaço para que criadores de conteúdo consigam faturar com suas transmissões ao vivo.

Competição. O anúncio acontece dias depois que o YouTube, líder do mercado de publicidade em vídeos online, viu a retirada de anunciantes nervosos em ver suas marcas aparecendo junto a vídeos antissemitas e de outros conteúdos perturbadores para os espectadores. Entre as empresas que já deixaram de anunciar na plataforma, estão Verizon, AT&T e Johnson & Jonhson.

Com a preocupação crescente dos anunciantes sobre isso, o Twitter está permitindo que um grupo selecionado de anunciantes veiculem suas mensagens antes do início de um vídeo no Periscope.

Abrir espaço no Periscope para anunciantes pode ser uma nova fonte de receita interessante para o Twitter, que há anos tenta mostrar que pode ser uma empresa lucrativa para seus investidores.

Na bolsa de Nova York, as ações do Twitter acumulam queda de 8% até agora neste ano, com preocupações de investidores sobre o lento crescimento da base de usuários e da receita com publicidade, além da cada vez maior concorrência do Instagram e do Snapchat.