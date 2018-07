Serviço vai ganhar um mecanismo que visará se conteúdo de links é inadequado para ambiente de trabalho

SÃO PAULO – O Twitter terá um mecanismo para sinalizar tweets “possivelmente sensíveis”. O anúncio foi feito nessa quinta-feira, 28, para desenvolvedores. A API (código que permite que funções de um site possam ser usadas por outros aplicativos) mudará para incluir um mecanismo que vai permitir aos usuários saberem antes de clicar que o conteúdo de links pode ser inapropriado para o ambiente de trabalho ou ter qualquer outra restrição.

A funcionalidade ainda está em fase de testes. No futuro, a ideia é que o Twitter tenha uma série de mecanismos para ajudar a selecionar conteúdo inapropriado ou possivelmente sensível.

Não há intenção de controlar o conteúdo, mas a política de uso diz que o Twitter pode “remover conteúdo que pode ser considerado sensível, como nudez, violência ou procedimentos médicos”.

Taylor Singletary, do time de programadores da plataforma do Twitter, recomenda que os interessados conheçam as políticas da empresa.