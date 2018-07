Quem realmente usa o Facebook e o Twitter? Como se divide o público entre as duas maiores redes sociais do mundo neste momento?

O Ghacks fez um infográfico a partir de um estudo divulgado na terça-feira, 15, pelo Digital Surgeons. Ele mostra que há semelhanças nos perfis dos usuários em gênero — mais homens do que mulheres (com uma diferença bem pequena) — e renda.

Mas há diferenças sensíveis com relação à idade média dos usuários. No Twitter a maior parcela dos usuários tem entre 25 e 30 (30%). No Facebook, 29% dos usuários têm entre 19 e 25 anos.

Além disso, a frequência de uso do Facebook é maior: 41% dos usuários se logam todos os dias. No Twitter são 27%. E não dá para deixar de lado a diferença na dimensão das duas redes: o Facebook tem 500 milhões de usuários. O Twitter, 106 milhões.

O infográfico apresenta mais dados interessantes:

(Clique para ampliar)