O blog sobre BBB da editora Abril, a mesma reponsável pela revista Playboy, acaba de noticiar que a capa de março da revista trará Tessália Serighelli, a Twittess.

A moça, que antes da TV gerou polêmica na web por supostamente usar scripts para alcançar um alto número de seguidores, participou da última edição do Big Brother Brasil, na Rede Globo. Eliminada com altos índices de rejeição e sendo chamada de vilã pelo público, Tessália voltou ao Twitter – dessa vez, com as atualizações restritas para quem a segue.

