[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/W2xae9dcAVg" width="425" height="349" wmode="transparent" /]

Além de assistir Bono e cia. ao vivo, os muitos fãs da banda poderão comentar o show por meio de um aplicativo do Twitter integrado ao canal do U2 no YouTube. E, se você perder o concerto fique tranquilo, ele na íntegra estará disponível na manhã seguinte. O anúncio aconteceu no site da própria banda. “Os fãs costumam viajar longas distâncias para ver o U2 – agora é a nossa vez de ir até eles”, declarou o empresário da banda. A ação claramente aponta para uma vontade da banda de estreitar a relação com os fãs - algo que, de uma forma geral, vem se intensificando nos últimos anos, com a internet.

Por outro lado, a iniciativa parece também uma espécie de reação do YouTube a ações recentes e de destaque do Facebook, como a transmissão ao vivo do funeral show de Michael Jackson. No início do mês, o YouTube, que domina o mercado de vídeo online, alcançou a marca de 1 bilhão de acessos diários. Seu fundador e CEO, Chad Hurley (foto acima), que esteve no Brasil em agosto e conversou com o Link, sabe, entretanto, que é preciso continuar inovando para se manter relevante em um mercado em constante evolução e acirramento da concorrência.

Na sexta-feira passada, o YouTube fez sua primeira experiência de transmissão integrada ao Twitter. O teste se deu com uma exibição do filme ‘Taxi Driver’, de Martin Scorcese, que estava bloqueado para o Brasil, devido problemas de direito autoral. Hoje, o site anunciou também o lançamento da sua busca em tempo real dos comentários feitos em seus vídeos. A novidade está disponível apenas por meio do Test Tube.

