Mike Blake/ Reuters A maioria dos novos recursos anunciados pela Uber parece ser voltada a grupos relativamente pequenos de clientes

O Uber apresentou um conjunto de novos serviços nesta semana, de delivery com robôs autônomos a pedidos de comida sem fila em eventos esportivos, enquanto passageiros torcem para que não haja problemas com as suas corridas.

À medida em que os clientes relatam o aumento de preços, O Uber corta seus custos, conforme demonstrou um e-mail do CEO Dara Khosrowshahi aos funcionários, mesmo com a recuperação das receitas após o baque da pandemia.

Após uma série de desafios, incluindo falta de motoristas e alta dos preços da gasolina, é difícil saber onde os últimos anúncios do Uber se encaixam - e se alguns itens, como robôs autônomos de entrega de comida na calçada, se concretizarão.

A maioria dos novos recursos anunciados parece ser voltada a grupos relativamente pequenos de clientes, como planejadores de eventos, fãs de esportes que não querem pegar filas e pessoas que usam assistentes de voz sem se irritar.

Um porta-voz para o Uber disse que a empresa tem mais motoristas nos Estados Unidos agora do que em qualquer outro momento durante a pandemia e que os preços e a confiabilidade estão melhorando. O número de motoristas não diminuiu em resposta ao aumento dos preços dos combustíveis, disse ele, e os tempos de espera em Los Angeles caíram 10% desde o ano passado.

Veja o que o Uber anunciou: