REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo A Lyft é a principal rival do Uber.

O aplicativo de transportes Uber planeja entrar no mercado de patinetes elétricos, os “e-scooters”, segundo informou o site Axios. Os patinetes são conhecidos por serem baratos, eficientes e cumprirem a função de percorrerem trajetos grandes demais para ir a pé e pequenos demais para pegar um carro. Ao lado do dos carros que oferecem caronas e das bicicletas elétricas viabilizadas pela startup Jump, que o Uber comprou em abril, o aplicativo de transporte ampliaria sua oferta de serviços.

O Uber está solicitando permissão para operar com os patinetes elétricos em São Francisco. Mas, a empresa não é a única: sua rival no mercado de transporte compartilhado, Lyft, também anunciou que está com os mesmos planos. Ao todo, ao menos 7 empresas demonstraram o mesmo interesse, mas apenas cinco terão a licença.

O processo de licenciamento é exigido em São Francisco devido as novas regulamentações da cidade, anunciada no final de maio. As medidas têm a intenção de organizar o tráfego de patinetes elétricos na cidade que já é considerado intenso.