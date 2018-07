Travis Kalanick, CEO do Uber. Travis Kalanick, CEO do Uber.

SÃO PAULO – O controverso aplicativo de caronas e serviços de motoristas Uber anunciou nessa terça-feira, 29, um serviço direcionado a empresas e seus funcionários.

De acordo com um comunicado no blog oficial da empresa, o serviço Uber for Business permite que empregados mandarem a conta de seus traslados de carro diretamente para sua empresa, eliminando assim a necessidade de notas e recibos em papel que depois são apresentados pelos funcionários.

A empresa disse que um “sistema de faturamento centralizado” irá ajudar negócios de todos os tamanhos ao fornecer informações sobre trajetos em vez de comprovantes. Para utilizar o serviço, a empresa deve se cadastrar no site do Uber e fornecer os dados dos empregados.

Compartilhamento

Ao lado do Airbnb, o Uber representa o lado bilionário da chamada “economia compartilhada”, conceito que promove negócios que intermedeiam a prestação de serviços ou troca de produtos entre pessoas físicas, a partir de recursos subutilizados. As duas empresas são apenas os maiores exemplos de uma série de negócios colaborativos que estão pipocando pelo mundo.

A Forbes estima que a economia colaborativa gera uma receita anual de US$ 3,5 bilhões para os usuários desses serviços, valor que deve crescer 25% ao ano.

Assim como o Airbnb, o Uber vem enfrentando resistência de setores tradicionais, como os taxistas. Em junho, motoristas de Londres, Berlim, Paris e Madri protestaram contra o serviço.

O Uber estreou no Brasil no mesmo mês, primeiro no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Autoridades municipais das duas cidades desaprovaram a prática facilitada pelo aplicativo. No Rio, a Secretaria Municipal de Transportes enviou um ofício à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática pedindo investigação do serviço.