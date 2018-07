CEO e chairman do Baidu, Robin Li (direita) anunciou acordo em evento com o CEO do Uber, Travis Kalanick (esquerda). FOTO: Reuters CEO e chairman do Baidu, Robin Li (direita) anunciou acordo em evento com o CEO do Uber, Travis Kalanick (esquerda). FOTO: Reuters

SÃO PAULO – As críticas e proibições ao redor do mundo não parecem abalar nem um pouco o crescimento cada vez mais acelerado do Uber, aplicativo que conecta passageiros a motoristas que já vale US$ 40 bilhões. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 17, uma parceria com o Baidu para expandir seu serviço ao gigante mercado chinês.

Segundo a Bloomberg, o investimento do Baidu seria da ordem de US$ 600 milhões, embora na conferência realizada pelas duas empresas para anunciar o acordo os valores envolvidos não tenham sido mencionados.

O Baidu disse que vai integrar o Uber aos seus aplicativos de mapas (com 240 milhões de usuários ativos mensais) e de buscas (que possui 500 milhões de usuários ativos mensais).

O Uber já havia lançado seu aplicativo na China em fevereiro. A nova parceria vem para dar mais visibilidade ao app, já que o caminho do Uber no mercado chinês não é fácil.

As gigantes Alibaba e Tencent são parceiras de dois serviços semelhantes, o Kuaidi Dache e o Didi Dache, respectivamente, que já têm boa adoção no país, dificultando a popularização do Uber. Algo parecido com o que acontece no Brasil, onde o serviço perde espaço para os populares aplicativos de táxi.

Na China, o CEO do Uber, Travis Kalanick, tentou acalmar os ânimos por causa de uma ocorrência na Índia, onde uma passageira alega ter sido estuprada por um motorista do Uber. Ele disse ter planos para reforçar a segurança do app.

“Nós sempre podemos investir mais em segurança e garantir que estamos trazendo mais segurança do que táxis. Eu acredito que estamos quase lá. A pergunta é: o quão longe podemos chegar?”, afirmou.