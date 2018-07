Serviço já está disponível em 163 cidades do mundo e deve se espalhar ainda mais após integração com outras empresas. FOTO: Divulgação Serviço já está disponível em 163 cidades do mundo e deve se espalhar ainda mais após integração com outras empresas. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O aplicativo Uber, que conecta motoristas particulares e passageiros, anunciou hoje um novo passo para ampliar ainda mais sua presença global: lançou uma API, um sistema que permite a desenvolvedores incorporar funções do Uber a seu aplicativo.

Com a abertura de API para os desenvolvedores em geral o Uber abre espaço para que qualquer app possa exibir, por exemplo, estimativa de preço para uma corrida pelo serviço e motoristas próximos e disponíveis para buscar passageiros.

A novidade demonstra a confiança da empresa em avançar com seus serviços à despeito dos inúmeros protestos e críticas que o sistema vem sofrendo ao redor do mundo, como a recente tentativa de banir o app na Alemanha. A empresa fica ainda mais confiante agora após ter anunciado, ontem, a contratação do marqueteiro do presidente americano Barack Obama, David Plouffe , como vice-presidente de políticas e estrátegias do app.

A API estreia já com 11 parceiros confirmados. Empresas como United Airlines, TripAdvisor, Hyatt Hotels e Startbucks são os primeiros a adotar a integração com a plataforma.

O Uber não fala abertamente sobre as negociações com esses parceiros, mas fontes próximas ao negócios afirmaram ao site Re/Code que uma porcentagem das corridas feitas por meio desses apps será repassada para essas 11 primeiras empresas parceiras.

Para atrair usuários o Uber lançou uma promoção que oferece desconto de até US$ 30 para a primeira corrida de um usuário por meio desse aplicativo.

As mesmas fontes afirmaram ainda que o Uber negocia com o Facebook para incorporar seu serviço ao aplicativo Facebook Messenger.

A declaração de um executivo do Uber ao Re/Code deixa claro o tamanho da ambição da empresa. Segundo Emil Machael, da área de negócios da companhia, o Uber quer que um botão com o seu serviço esteja espalhado “em todo lugar”, como o botão curtir do Facebook. O Uber atualmente está presente em 163 cidades e 44 países do mundo.