Geoffroy Van Derhasselt Uber passa por instabilidade nesta terça

O Uber apresentou instabilidades no fim da manhã desta terça-feira, 10, com usuários reclamando da indisponibilidade do aplicativo, e relatando dificuldade para encontrar motoristas. Além disso, motoristas também relatam dificuldade para encontrarem passageiros.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve também relatos de instabilidade nos Estados Unidos e em outros países. As falhas começaram a ser reportadas por volta das 9h30 (horário de Brasília) e se intensificaram por volta das 11h15.

O Estadão procurou a assessoria de imprensa do Uber no Brasil, que emitiu a segunda nota: "Estamos cientes de uma instabilidade técnica que está impedindo alguns usuários de usar o aplicativo. Pedimos desculpas sinceras pelo transtorno e estamos trabalhando para solucionar a questão o mais rapidamente possível".

Uber fora do ar em Curitiba, que legal — Laís ⓟ (@laisrc_) November 10, 2020

@Uber_Brasil ta fora do ar? Tive que pedir um 99 e a motorista tá reclamando que ninguém tá conseguindo chamar. — Pocket (@pocketzinho) November 10, 2020