TORONTO - O Uber, serviço online que põe em contato passageiros e motoristas privados, anunciou nesta terça-feira, 5, que pedirá para ser registrada como empresa de táxi em Toronto, a maior cidade canadense.

O Uber opera há dois anos em Toronto, mas sem licença para seus motoristas. Isso acabou gerando problemas com as autoridades municipais e as companhias de táxi da cidade.

A empresa argumentou, como em outros países do mundo, que é uma companhia de tecnologia e não de serviços de táxi, e por isso não precisaria de licença para operar.

O anúncio do Uber Canadá mudou hoje, em parte, sua postura ao anunciar que solicitará um registro como companhia de táxi em Toronto para seu aplicativo UberTaxi, que utiliza motoristas de táxi utilizando o Uber.

Mas a companhia também reiterou que o programa UberX, que permite a qualquer motorista certificado pela empresa transportar passageiros, continuaá funcionando sem licença de táxi.

Nos últimos meses, as atividades do Uber foram pressionadas pelas autoridades de vários países de todo o mundo e pelas companhias tradicionais de táxi, que consideram o aplicativo uma concorrência ilegal.

O app opera em mais de 250 cidades de 55 países de todo o mundo e, só na Europa, a companhia enfrenta ações legais em Espanha, França, Alemanha, Bélgica e Holanda.

No Brasil, um tribunal de São Paulo ordenou em abril a suspensão dos serviços no país sul-americano. Alguns dias depois, porém, a decisão foi derrubada.

E na Coreia do Sul, a empresa teve que suspender o programa UberX por uma determinação da justiça.

No Canadá, os taxistas de Montreal protagonizaram vários protestos contra o Uber, e em alguns casos chegou a haver confrontos físicos entre os motoristas.

/EFE