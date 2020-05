Werther Santana/Estadão Lime deve receber novo aporte do Uber

O Uber está envolvido em negociações para liderar um financiamento de cerca de US$ 170 milhões na empresa de patinetes compartilhados Lime, que pode se transformar em um processo de compra entre 2022 e 2024, segundo o site americano The Information.

A empresa de transporte compartilhado, que já possui participação minoritária na Lime, pode se tornar mais significativa nos negócios da gigante dos patinetes. De acordo com o The Information, o processo de financiamento inclui a transição da operação de patinetes e bicicletas do Uber para a Lime, com espaço no próprio app de transporte. Além disso, o Uber teria a opção de comprar a empresa entre 2022 e 2024.

A Lime apresentou queda nos negócios durante a pandemia de coronavírus e, segundo o site, foi avaliada em US$ 510 milhões, uma queda de 79% na sua avaliação anterior. Em janeiro, a empresa encerrou suas atividades no Brasil depois de seis meses de operação no País, em um esforço global para sair do vermelho - analistas estimam que a empresa teve prejuízo de US$ 300 milhões em 2019.