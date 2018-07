A Canonical aproveitou a peculiar data do 10/10/2010 para lançar a versão 10.10 (óbvio) de sua distribuição Linux, a mais popular entre os usuários, o Ubuntu. O novo Ubuntu mantém o acessível padrão visual obtido na décima versão, com pequenos aperfeiçoamentos de sistema.

O novo Ubuntu pode ser baixado gratuitamente no site oficial, e tem como destaques sua integração com a nuvem através do UbuntuOne, além de contar com software que se conecta às redes sociais do usuário. O sistema é atualizado automaticamente para quem já conta com versão anterior instalada.

Além de versão para computadores desktop, o Ubuntu ainda oferece edições customizadas para netbooks e servidores.