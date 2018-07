SÃO PAULO – Após lançar uma versão para smartphones no mês passado, o Ubuntu, sistema operacional baseado em Linux, ganhou nesta terça-feira, 19, uma nova interface para tablets.

A versão é similar às interfaces para PCs e smartphones, com software de código aberto, gratuito e que pode ser baixado e compartilhado livremente.

A plataforma para tablets dispensa qualquer tipo de botão físico, permitindo que o dispositivo seja controlado por toque. Não é necessário voltar a uma home inicial para trocar de aplicativo, mas apenas deslizar o dedo pelas bordas do aparelho para navegar.

Um destaque é o modo multitarefa, que permite que o usuário utilize dois aplicativos ao mesmo tempo, como navegar por um mapa e fazer uma videoconferência – como também acontece com os sistemas Windows 8 e RT. O novo Ubuntu também possibilita, como em um PC, diferentes contas para o login, incluindo um “modo hóspede”.

A Canonical, empresa por trás do Ubuntu, ainda não anunciou parceiros de hardware para o lançamento do novo sistema operacional. A empresa informou que, a partir desta quinta-feira, 21, será possível baixar uma versão preview nos tablets Nexus 7 e Nexus 10, do Google. A Canonical disse ainda que o Ubuntu para tablets funcionará em aparelhos com telas que variem de 6 a 20 polegadas.

Mais informações no vídeo abaixo:

