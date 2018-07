BRUXELAS – O Google ainda tem concessões a oferecer aos reguladores da União Europeia para responder às preocupações de que pode ter abusado de sua posição dominante no mercado, disse o órgão antitruste da UE nesta quinta-feira, elevando as perspectivas de uma dura batalha entre os dois lados.

Há aproximadamente três semanas, o Comissário de Competitividade da UE, Joaquin Almunia, ofereceu à maior rede de buscas do mundo a última chance de resolver uma investigação de 18 meses e evitar uma multa que poderia chegar a 10% do volume global de negócios da empresa.

Questionado nesta quinta-feira se o Google respondeu ao seu ultimato, Almunia disse à Reuters: “Ainda não há nada, nós estamos esperando uma resposta”.

Almunia, que anteriormente disse que deu à companhia muitas semanas para responder, se recusou a comentar a especulação de que a Comissão deu o prazo de 2 de julho para o Google. ”É uma questão de semanas”, disse.

O porta-voz do Google Al Verney disse que a empresa estava “trabalhando em cooperação com a Comissão”.

Almunia disse no mês passado que uma investigação de 18 meses mostrou que o Google favorecera seus próprios serviços de pesquisas sobre os concorrentes e pode ter copiado resenhas de viagens e restaurantes de sites concorrentes sem permissão.

Ele também disse que os acordos de publicidade com websites podem ter bloqueado seus concorrentes.

