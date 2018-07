Lei aumenta responsabilidade de empresas e dá maior controle sobre informações pessoais online para os usuários

BRUXELAS – A Comissão Europeia apresentou uma proposta de novas regras para privacidade de dados online nesta quarta-feira, 25, aumentando a responsabilidade das empresas que protegem informações de usuários. Aquelas que violarem o novo código podem ser multadas em até 2% de seu volume anual de negócios.

Depois de dois anos examinando as mudanças no uso da internet e o comportamento de consumidores que usam sites como Facebook, Google e Yahoo, a comissária europeia responsável pelo assunto, Viviane Reding, afirmou que ela estava determinada a dar aos cidadãos mais controle sobre suas informações pessoais.

“A proteção de dados pessoais é um direito fundamental para todos os europeus, mas os cidadãos nem sempre se sentem com total controle sobre suas informações”, disse. “Um quadro jurídico forte, claro e uniforme na União Europeia irá ajudar a liberar o potencial do mercado digital e a fomentar o crescimento econômico, a inovação e a criação de empregos”, acrescentou.

Espera-se que as novas leis, que causaram preocupação generalizada entre as principais empresas de tecnologia e informação, entrem em vigor no final de 2013, uma vez precisam ser aprovadas por todos os estados membro da União Europeia e pelo Parlamento Europeu.

