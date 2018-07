A União Europeia aprovou a aquisição da Motorola Mobility pelo buscador pelo valor de US$ 12,5 milhões

BRUXELAS – O órgão antitruste da União Europeia aprovou nesta segunda-feira, 13, a aquisição pelo Google da fabricante de aparelhos móveis Motorola Mobility por US$ 12,5 milhões.

A Comissão Europeia disse que o acordo não altera significativamente o mercado de sistemas operacionais (OS) ou patentes para dispositivos móveis como celulares e tablets.

A Comissão disse ainda que não vê perigo nenhum de que o Google possa impedir outros fabricantes de usar seu popular OS, Android, depois da aquisição; e nem de problemas que afetem a livre competição pelo fato de o Google ter também adquirido as patentes da Motorola referentes a tecnologia 3G e wireless.

