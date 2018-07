Comissão Europeia considera que a Motorola Mobility violou regras de concorrência em caso de patente contra a Apple

BRUXELAS – A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, emitiu nesta segunda-feira, 6, uma queixa formal à Motorola Mobility, uma unidade do Google, com o argumento de que a tentativa da empresa de obter uma liminar contra a Apple na Alemanha foi abuso de posição dominante.

Segundo a comissão, a Motorola Mobility violou as regras antitruste da UE ao ignorar que um licenciado em potencial estava disposto a negociar termos justos de licenciamento.

A queixa foi feita após reguladores da UE iniciarem uma investigação sobre o caso, em abril de 2012. Se for considerada culpada, a Motorola Mobility poderá ser condenada a pagar multa equivalente a 10% de seu faturamento global anual.

“Penso que as empresas deveriam passar o tempo inovando e competindo com base nos méritos dos produtos que oferecem – e não usando seus direitos de propriedade intelectual para obstruir concorrentes, em detrimento da inovação e da escolha do consumidor”, disse em comunicado Joaquín Almunia, comissário europeu para a concorrência. As informações são da Dow Jones.

