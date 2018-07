Empresa é acusada de ajudar cinco editoras a adotar práticas anticompetitivas na venda de e-books na Europa

BRUXELAS – Uma agência antitruste da União Europeia abriu sindicância para investigar se a Apple ajudou as cinco maiores editoras de livros a aumentar os preços dos e-books ilegalmente quando a fabricante lançou o iPad e sua loja de livros digitais em 2010.

A investigação, anunciada nesta terça-feira, 6, pela Comissão Europeia, é um retrato da briga raivosa pelo mercado crescente de e-books, especialmente à medida que a Apple concorre mais diretamente com a Amazon e seu leitor de livros digitais, o Kindle. O inquérito também ressalta a batalha pelos lucros entre os varejistas e as editoras, com o crescimento da popularidade dos livros eletrônicos.

A Comissão está investigando uma mudança significativa na forma como o preço dos e-books é definido a partir do lançamento do iPad e da iBookstore, da Apple, em 2010.

Acordo com a Apple permitiu que editoras definissem livremente o preço de venda dos seus livros digitais na loja do iPad, o que forçou uma mudança no modelo de negócios da Amazon. FOTO: Daniel Roland/AP – - 18/10/2009

A loja da Apple foi a primeira a permitir que as editoras definissem o preço dos seus e-books aos consumidores. Até então, as editoras definiam o preço de catálogo e as lojas decidiam qual o valor de venda aos seus consumidores.

“A Comissão preocupa-se que essas práticas possam violar as regras antitruste da União Europeia que proíbem carteis e práticas comerciais restritivas”, disse a agência em comunicado.

Dar às editoras o poder de definir os preços de varejo pode restringir efetivamente a concorrência entre livrarias online, já que retira o poder de lojistas pequenos de oferecer preços menores. Desde o acordo da Apple com as editoras, diversas outras livrarias online também mudaram o seu modelo de negócio, possivelmente para assegurarem os direitos de venda de e-books populares.

A investigação da União Europeia tem como alvo as editoras Hachette Livre, uma unidade da francesa Lagarde Publishing; a Simon & Schuster, do grupo CBS; a Pengun, que é controlada pelo grupo editorial Pearson Group; e o grupo alemão Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, que é dona da Macmillan.

A Comissão ressaltou que a investigação ainda está na fase inicial e que não significa que as empresas realmente violaram as leis de concorrência da União Europeia. O inquérito segue uma investigação semelhante do Escritório de Comércio Leal do Reino Unido e uma ação coletiva contra as mesmas cinco editoras e a Apple registrada em um tribunal dos Estados Unidos.

A agência do Reino Unido encerrou a sua própria investigação nesta terça, já que a Comissão assumiu o caso, mas disse que está cooperando de perto com o inquérito da União Europeia. A agência disse que a sua investigação foi iniciada a partir de várias denúncias, sem informar qualquer nome.

O representante da Apple, Bethan Loyd, disse que a empresa não comentaria sobre o caso neste momento.

O grupo Pearson disse que o fato de a Comissão abrir uma investigação não é um pré-julgamento do seu desfecho. “O Pearson não acredita ter violado nenhum lei, e vai continuar a cooperar completamente e abertamente com a Comissão”, disse a empresa.

A Holtzbrink manteve o mesmo tom em comunicado e acredita que o caso seja “sem razão”.

A HarperCollins e a Simon & Schuster disseram que vão cooperar com a investigação, enquanto a Hachette Livre se negou a comentar.

O mercado de e-book tem sido dominado pela Amazon e o seu leitor de livros digitais, o Kindle, enquanto tanto o iPad quanto o Nook, da Barnes & Noble, brigam para quebrar a liderança da loja.

Em um resumo da sua denúncia, a empresa de advocacia norte-americana Hagens Berman, que registrou a ação coletica nos EUA, alega que “a Apple acreditava que precisava neutralizar o Kindle ao entrar no mercado de e-books com o seu próprio leitor de livros digitais, o iPad, e temia que um dia o Kindle desafiaria o iPad ao distribuir outras mídias como música e filmes.”

A empresa também alega no processo que, após os acordos da Apple, a Amazon foi forçada a abandonar seu modelo de preço.

