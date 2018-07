União Europeia ignora conclusão da investigação nos EUA de práticas anticompetitivas do Google

BRUXELAS – A decisão das autoridades norte-americanas de arquivar uma investigação para determinar se o Google prejudicou concorrentes manipulando resultados de buscas não influenciará o inquérito da União Europeia.

“Estamos cientes da decisão da Comissão Federal de Comércio, mas não tem influência direta sobre nossa investigação e nossa negociação com o Google, que continuam”, afirmou o porta-voz da Comissão Europeia, Michael Jennings.

As autoridades norte-americanas encerraram na quinta-feira a investigação sobre a companhia, que opera o mais popular serviço de buscas da Internet.

Empresas como a Microsoft haviam acusado o Google de manipular resultados de buscas para dar destaque aos próprios produtos, mas a FTC disse que não existem provas suficientes para justificar um processo formal.

A Comissão Europeia vem investigando há dois anos acusações de suposta manipulação pelo Google de resultados de buscas.

