O site de compartilhamento de vídeos Vimeo – um concorrente do YouTube mais focado em produções originais – anunciou no começo do mês passado seu primeiro festival e competição online de cinema digital. O prêmio máximo é de 25 mil dólares, e mesmo os usuários brasileiros podem concorrer.

Para participar, basta fazer o upload do seu vídeo no Vimeo e indicá-lo no site oficial da premiação. Podem concorrer apenas vídeos lançados nos últimos dois anos, em inglês ou com legendas. O período de inscrições acaba no fim desse mês.

O corpo de jurados, que já contava com nomes como David Lynch e Roman Coppola, ganhou a adição do DJ Spooky e da premiada documentarista Lucy Walker. Entre as categorias da premiação estão os vídeos musicais, de animação, documentários, experimental, narrativa e remix.