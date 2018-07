Terceiro e último jogo da série traz novos personagens e promete encerrar a sequência em ‘grande estilo’

MADRI – A série de jogos eletrônicos “Gears of War” se despede de sua legião de fãs com uma terceira aventura que promete mais ação, novos personagens e a aparição de impactantes inimigos que darão dimensões épicas ao final desta saga.

A colaboração entre o produtor executivo da Epic Games, Rod Fergusson e o diretor criativo Cliff Bleszinski criou um dos videogames mais bem-sucedidos da história. Sua estreia pôs o mercado dos jogos de tiro em primeira pessoa de cabeça para baixo com um modelo de jogabilidade sem precedentes;

“Gears of War 2″ consolidou o sucesso da franquia com milhões de cópias vendidas no mundo todo e a terceira parte, que chegará às lojas da Europa e dos Estados Unidos no dia 20 de setembro, promete bons resultados também.

Porém, segundo Fergusson confirmou à Agência Efe, os criadores não querem que “Gears of War” gere um sem-fim de sequências: o final chega com o terceiro título da saga e será, como tudo neste videogame, “em grande estilo”.

Em “Gears of War 3″, a situação da humanidade é tão crítica que nem sequer os soldados do Esquadrão Delta liderados por Marcus Fenix se mantêm unidos em sua luta contra a ameaça Locust. A humanidade está em perigo e vale tudo na luta pela sobrevivência.

“Incluímos novos personagens femininos para continuar o fio da história. Até as mulheres devem se armar para sobreviver”, comentou Fergusson, acrescentando que a introdução de mulheres visa também atrair as meninas fãs de videogames.

Dentro de pouco mais de um mês, os jogadores verão resolvidas todas as incógnitas da história de “Gears of War” e conhecerão o destino do último dos irmãos Carmine – os outros dois morreram na primeira e na segunda parte da saga.

Para não decepcionar os fãs, a Epic Games submeteu o futuro de Clayton Carmine a uma votação, mas não revela nada sobre o segredo final da saga. Porém, a empresa antecipou que “mesmo as pessoas que desejam que Clayton continue vivo, esperam que, se ele morrer, seja em grande estilo”.

