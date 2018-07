Último lote de filmes Polaroid vence em outubro

Com o encerramento de sua linha de produção de filmes instantâneos anunciado em fevereiro do ano passado, era inevitável que em algum momento deste ano o último lote de filmes fabricados também chegasse ao limite de sua data de validade. Esse momento acontecerá no mês que vem, outubro, e encerra uma trajetória de cerca de 70 anos.

28/09/2009 | 16h21