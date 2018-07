A Microsoft do Japão fez um tremendo barulho no lançamento do Windows 7. Para promover o sistema, ela até usou um dos personagens mais queridos do imaginário pop japonês, o lendário Ultra Seven, para mostrar como o sistema é bacana.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/sYZH-6lyJhU" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

A festa começa com Ultraman Zero no palco. Logo em seguida, seu pai, o poderoso Ultra Seven, dá as caras.

Tudo vai muito bem, até que o apresentador tenta demonstrar a interface sensível ao toque do sistema. Ou a tela escolhida é péssima ou ele não sabia operá-la, mas o fato é que, lá em 3:20 do vídeo, o apresentador toma uma surra da tela.

E o que fez o ancião Ultra Seven? Balançou a cabeça, desconsolado. EPIC (touchscreen) FAIL.