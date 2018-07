Hoje é dia de São Valentim, padroeiro dos casais apaixonados e dia dos namorados em boa parte do mundo ocidental. Para celebrar a data, o Google lançou um site chamado Map Your Valentine, onde os mais românticos podem confeccionar cartões personalizados com o mapa de um local especial para o casal. Até as imagens do Google Street View podem ser usadas! Confira: