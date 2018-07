Rede social do Google completa um ano de vida, mas ainda tem muito a crescer antes de competir de fato com seu rival: o Facebook

Vic Gundotra, vice-presidente do setor de engenharia do Google, durante Google I/O. FOTO: Stephen Lam/Reuters

SÃO PAULO – Há um ano, o Google anunciava um projeto que contava com uma boa dose de audácia e outra tanta de ansiedade. Desafiar o Facebook é audacioso e apostar novamente em uma área em que já se fracassou mais de uma vez deixa qualquer um ansioso. No dia 28 de junho de 2011 era lançado o Google Plus, rede social que atualmente já conta com mais de 250 milhões de usuários cadastrados.

—-

Segundo anunciado nessa terça-feira, 27, durante o primeiro keynote do Google I/O (conferência anual para desenvolvedores que acontece em São Francisco, nos EUA), desses 205 milhões, 150 são usuários ativos. E, dentro desse último grupo, 50% loga-se diariamente à rede social. Vic Gundotra, vice-presidente de projetos sociais do Google, contou ainda há mais pessoas acessando o Plus por dispositivos móveis do que pelo computador.

Durante este primeiro ano, o Google+ mudou de visual, ficou mais clean, diminuiu a relevância do Sparks (navegação por temas de conteúdo), viu Mark Zuckerberg ser um de seus perfis mais populares, integrou socialmente diversos serviços da empresa, tornou o buscador do Google mais social com o unificado botão +1, chegou à era da mobilidade.

Agora, para comemorar o aniversário de sua rede social, o Google lançou duas novidades a ela ligada durante o I/O: Google+ Events e Google+ para tablets. As páginas de eventos, além de estarem integradas à Google Agenda, reunirão fotos do acontecimento posteriormente a ele. E o aplicativo para tablets, além de uma forma de navegação bem diferente da feita em smartphones, traz uma funcionalidade bastante necessária: vídeos do Hangout efetivamente adaptados à telas maiores.

Em um ano, o Plus se manteve bem. Não lembra, nem de longe, o fracasso absoluto que foi o Wave ou o Buzz. Mas ainda é uma rede de nicho e não chega perto de ameaçar a soberania do Facebook. Segundo um estudo da RJMetrics mostra que, na média, um post feito dentro do Plus recebe menos de um +1, menos de um comentário e menos de um compartilhamento; 30% dos usuários que fazem uma publicação pública nunca chegam a fazer uma segunda e a média de intervalo entre posts públicos por usuário é de mais de 12 dias.

Como bem diz o Guardian: o Plus é uma grande rede, mas ainda não há muito acontecendo por lá.