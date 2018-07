Desenvolvedores incautos que procurarem a Residência Hacker, em Santa Cecília, região central de São Paulo, para participar da Maratona Internacional de Dados Abertos, podem de início achar que se enganaram de endereço. O apartamento, na Rua Vitorino Carmillo, perto do metrô Marechal Deodoro, não parece abrigar o tipo de gente interessada em mesclar dados públicos, APIs abertas e conhecimento em programação para construir aplicativos de interesse público.

As primeiras ideias

O evento começou oficialmente na noite de sexta. Cervejas lotam a geladeira e os notebooks adesivados com mensagens de apoio a cultura livre se espalham pela mesa de vidro. “Se algum vizinho escuta que tem algo ‘hacker’ rolando aqui, vão chamar a polícia’, brinca Daniela Silva, da esfera.mobi, uma das entidades idealizadoras da edição paulistana. “Ontem, o síndico veio dizer que a vizinhança era muito conservadora”. Depois do almoço, a campainha soa com mais frequência do que antes.

Os poucos que acordaram cedo

O evento, que acontece simultaneamente em 75 cidades do mundo cuja edição paulistana está sendo transmitida por streaming em http://memelab.com.br/, deve ir noite adentro. Algumas ideias já foram sugeridas, e os programadores se reúnem para analisar os dados disponíveis e sugerir possibilidades para os aplicativos. Um dos projetos colocados na baila envolve a relação de obras do PAC no estado de SP e um software de crowdsourcing, que seja capaz de associar a cada obra dados e fotos incluídos pela população local.

Além disso, um outro banco de dados valioso está sendo visto como matéria-prima para algum software interessante. A Caixa Econômica Federal compartilhou a base de agências de sua rede no País todo, incluindo informações geográficos e sobre benefícios do governo.

No meio da tarde, o trabalho começa

Quem estiver interessado em contribuir com ideias de projetos ou com mão de obra pode comparecer ao evento, que é gratuito. As informações completas estão disponíveis na Wiki da Maratona Internacional de Dados Abertos.