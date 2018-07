Quando uma reclamação cai nos ouvidos certos, soluções aparecem

Às vezes é ótimo ter uma plataforma como este blog. Há algumas semanas, andei usando meu blog para me queixar. “Você percebe como é difícil saber se um filme já está disponível? Todas as vezes que quero mostrar para meus filhos algum filme que acho importante para sua educação cultural, preciso navegar por todas as fontes online, uma após a outra. Netflix, Amazon, Appel TV, iTunes, Vodu. Procurar, e procurar, e procurar. Por que não existe um website que centralize os catálogos de todas essas fontes online?”, foi a minha queixa.

E, às vezes, a reclamação certa chega aos ouvidos certos. Um leitor do blog e programador, Carlo Gandolfi, ouviu o meu apelo e decidiu fazer alguma coisa a respeito. E criou um aplicativo grátis para o Mac, chamado MoviesHunt, que é muito simples. Você digita o nome do filme que procura e ele abre a página do filme em cada um dos websites especializados. (A versão grátis possibilita buscas no iTunes, Vodu, Netflix, Amazon, Clicker e Hulu. A versão Pro de US$ 1 oferece websites adicionais, e além disso você pode adicionar os seus próprios).

Agora, no melhor dos mundos, o aplicativo simplesmente lhe mostraria uma lista ordenada de websites onde o filme está disponível; bastaria então você clicar naquele que deseja encomendar.

Contudo, a tecnologia do MoviesHunt é muito mais simples: ele abre a página de cada website em que o filme que você deseja está catalogado em múltiplas janelas (ou Tabs), mesmo que algumas das páginas digam “não disponível”.

Mas, quando você tem sucesso, consegue abrir a página completa, com a descrição do filme, sua classificação, o cartaz, e assim por diante, e pode encomendá-lo com um clique.

Obrigado, Carlo, por criar um aplicativo para atender a uma queixa comum. Agora, você poderia fazer alguma coisa no caso da meteorologia?

* Publicado originalmente em 05/07/2011.