Analistas acreditam que China será responsável por 22% dos smartphones do mundo em 2015

Mais e mais… FOTO: REUTERS/Nicky Loh

BANGALORE – As vendas globais de smartphones cruzarão a marca de 1 bilhão de unidades em 2014, ajudados pela forte demanda da China e pelo lançamento de aparelhos mais baratos, disse o Credit Suisse.

As vendas mundiais crescerão 46%, para 687,9 milhões de unidades neste ano, e chegarão a 1,05 bilhão de unidades em 2014, relatou a corretora do banco em nota.

“Vemos crescimento robusto para o mercado de smartphones na China, o qual acreditamos que será responsável por 22% das unidades globais em 2015″, disseram analistas em uma nota ao mercado.

A corretora também espera que a Apple conquiste grande parte, em um ambiente no qual o “sucesso em smartphones será impactado pelo sucesso em PCs e tablets”.

A maior fabricante de smartphones do mundo vai ter uma participação de mercado de 23% neste ano, ajudada por sua forte rede de distribuição, plataforma de software e serviços e inovação em hardware, disse o Credit Suisse.

Analistas esperam que a Nokia tenha uma recuperação nos lucros em 2013 e ganhe 11% de market share no longo prazo, devido a apoio de operadoras, preços competitivos e fortalecimento de marca e distribuição.

/ Reuters