O Estadão lançou hoje o blog ‘Um século’, com as notícias veiculadas no jornal há um século. A estreia fala sobre o assassinato de Euclides da Cunha, no dia 17 de agosto de 1909:

“Nunca uma noticia nos pareceu tão inverossimil como a do assassinato de Euclydes da Cunha, que um telegramma do Rio hontem nos transmittiu”

No blog, além de ler as manchetes, é possível fazer download da capa em PDF.

Confira: blog.estadao.com.br/blog/umseculo