Mas vi só hoje por um post no blog do Google falando sobre outro blog deles, o Citizentube. A ideia básica é contar histórias de gente que resolveu alguma coisa na vida (pessoal ou pública) por meio do site de vídeos, o YouTube.

Claro que a maioria dos post é séria, sobre os problemas do Iran, leste asiático e Obama. Mas há coisas angreçadas também, como o garoto de 9 anos de Pittsburgh que usou o YouTube para uma campanha em prol do campinho de futebol da sua rua. Veja aqui:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/2X7chrM5Oh0" width="500" height="405" wmode="transparent" /]