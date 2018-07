No blog, os serviços funcionam com um botão com o link direto para o Twitter, com o retweet pronto para ser passado para a frente. São bem parecidos:

ReTweet.com e Tweetmeme: concorrência acirrada

Mas o Tweetmeme, que já tem um tempo de estrada, mostrou que é um negócio lucrativo e foi adotado vários sites importantes – por isso, o novo rival resolveu adotar uma postura agressiva.

Além de se autointitular como o “verdadeiro botão de retweets” (quando, na verdade, nenhum deles ocupa esse posto), ReTweet.com vai oferecer uma grana para quem ajudar na divulgação.

A empresa criou o win10k, corrida para atingir 1 milhão de botões no prazo de um mês. Se a marca for atingida, cada um dos blogs que divulgaram a ferramenta concorrerá a um prêmio de US$ 10 mil.

Esse vídeo explica melhor:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/lE9BqI9G4Mg" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

A meta é roubar, sem nenhum constrangimento, os usuários do Tweetmeme. O Mashable divulgou a ação com um pouco de descrença – o próprio site usa, há algum tempo, o Tweetmeme.

Será que a ação vai pegar?