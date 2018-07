Motorola apresenta em Londres o RAZRi, primeiro celular com processador da Intel. Ele chega ao Brasil em outubro

Motorola incluiu o ‘circle widget’ na tela inicial do Android 4.0. FOTO: Tatiana de Mello Dias/AE

LONDRES – A Motorola tem um novo top de linha – e agora com chip Intel. Poucas semanas após anunciar o RAZR HD, a Motorola anunciou nesta manhã, 18, em Londres mais um modelo da família: o RAZRi, o “celular sem bordas”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Quem gostou do RAZR deve se animar com este lançamento. A tela Super AMOLED de 4,3″ impressiona – e ela ocupa quase todo o tamanho do celular, que não tem nenhum botão. O vice-presidente de design da Motorola, Jim Wicks, fez questão de cutucar: “a tela é maior do que a do iPhone 5″.

Tanto a Motorola quanto a Intel falam em revolução. O coração do aparelho, de fato, pode marcar uma nova era. O RAZRi tem motor de computador: ele roda um chip Intel Atom de 2 GHz, mesmo usado em vários netbooks e notebooks vendidos no mercado brasileiro.

O problema dos celulares com processadores potentes e telas grandes é sempre o mesmo: a duração da bateria. Segundo a Motorola, o RAZRi tem a bateria 40% mais potente.

Assim como seus concorrentes top de linha, o RAZRi tem câmera de 8 megapixels e faz vídeos em alta resolução. “A câmera hoje é a funcionalidade mais utilizada em um smartphone”, disse Eric Reid, gerente-geral da Intel Mobile. A câmera do celular de fato é rápida: abre em cerca de um segundo e dispara vários shots durante o mesmo período de tempo.

RAZRi Tela: • Super AMOLED de 4,3″. Tem a tecnologia de alta resistência Gorilla Glass Processador: • Intel Atom de 2 GHz, com processador de núcleo único Câmera: • 8 MP. Faz vídeos HD. Sistema operacional: • Android 4.0 com algumas modificações da Motorola. Segundo a empresa, será possível atualizar para o Android 4.1, o Jelly Bean Disponibilidade: • Chega no Brasil em outubro. O preço ainda não foi definido.

O RAZRi é o segundo aparelho lançado pela Motorola Mobility desde que a empresa foi comprada pelo Google (o primeiro foi o RAZR HD). Mas isso parece não fazer diferença no andamento dos lançamentos – a Motorola lançará o novo aparelho com Android 4.0, o Ice Cream Sandwich, que não é a última versão do sistema operacional. Segundo a empresa, será possível atualizar para o Android 4.1.

Além disso, a Motorola fez modificações no Android. Há um ‘circle widget’ na tela inicial, que mostra informações sobre temperatura e bateria do aparelho em forma de círculos (e, ao ser tocado, gira como uma moeda).

O RAZRi foi lançado em uma conferência de imprensa com jornalistas de todo o mundo. Segundo a empresa, o dia de hoje marca uma nova era no relacionamento da empresa com a América Latina e a Europa.

O novo celular chegará ao mercado tanto na América Latina quanto na Europa em outubro – ainda não há data precisa.

*A repórter viajou a convite da Motorola