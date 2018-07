Uma equipe de engenheiros britânicos está planejando lançar um telefone móvel ao espaço para comprovar a capacidade do aparelho e se o dispositivo seria capaz de controlar um satélite.

O grupo de pesquisadores da Surrey Stallite Technology Limited (SSTL) em Guildford (sul da Inglaterra) tentam comprovar se as sofisticadas funções dos aparelhos funcionam também em ambientes mais complexos.

Segundo indica nesta segunda-feira a BBC, o telefone usará o sistema operacional Android, do Google, ainda que o modelo exato não tenha sido revelado e será empregado para controlar um satélite de 30 centímetros de largura e fazer fotografias da Terra.

Apesar de a telefonia móvel já ter sido usada em altas altitudes a partir de balões antes, esta poderia ser a primeira vez que ela é posta em órbita a centenas de quilômetros acima do planeta desses.

O diretor de projetos do SSTL, Shaun Kenyon, observou em declarações à BBC que “os smartphones modernos são supreendentes” e comentou que “agora vêm com processadores de até 1GHz e têm muita memória”.

“Primeiro, queremos ver se o telefone funciona lá em cima e, caso funcione, queremos ver se o celular pode controlar um satélite”, explicou o cientista.

A missão é chamada de STRaND-1 e deve ser realizada no fim do ano. Pesquisadores do Centro Espacial da Universidade de Surrey (SSC) também participam do projeto.

A equipe pretende usar um modelo de celular padrão com custo de até 300 libras (cerca de R$ 800) e disponível em qualquer loja de celular.

“Não vamos abrir, não vamos retirar as peças ou mesmo usar os circuitos dentro do nosso satélite. Vamos levá-lo ao espaço como ele é”, explicou Kenyon.

O cientista acrescentou que a equipe colocará uma segunda câmera no satélite para “poder fotografar o telefone”, uma vez que querem “operar a tela e fazer boas imagens”.

