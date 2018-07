Um estudo realizado pela Cisco Systemas afirma que, no ano de 2015, teremos um dispositivo móvel per capita – ou seja, um para cada pessoa viva no mundo. Já o tráfego de dados será 26 vezes maior do que o de 2010.

O relatório Visual Networking Index (VNI) mostoru a rápida expansão da tecnologia móvel em todo o planeta, puxada principalmente pelo barateamento dos aparelhos e pela melhoria dos serviços, ao ponto que o ritmo atual de crescimento deve se manter nos próximos anos.

Em 2010, o tráfego de dados aumentou 159% em relação a 2009 e já chegou 237 petabytes mensais, marca três vezes superior àquela encontrada no uso mensal da internet em 2000. A velocidade das redes de telecomunicação duplicou no ano passado, assim como o número de usuários de smartphones – que são apenas 13%, mas movimentam 78% dos dados na telefonia.

Outros dados significativos de 2010 são aqueles que mostram o floresciment odo mercado de tablets. Durante o ano passado, conectaram-se a redes de dados mais de três milhões de tablets, que, na média, movimento cinco vezes mais dados que um smartphone. A Cisco afirma que, em 2015, esses tipo de aparelho será responsável por tanto tráfego de dados quanto a rede total de dispositivos móveis em 2010.

Em cinco anos, o volume de informação na rede móvel se multiplicará por vinte e seis, principalmente por causa da universalização dos telefones, cujo mercado vive um boom no Oriente Médio, África e América Latina.

Segundo a Cisco, 138 milhões de pessoas ainda precisarão de eletricidade em suas casas, principalmente aquelas que vivem na África Subsaariana, no Oriente Médio ou no Sudeste da Ásia – mesmo que cada uma tenha o próprio ceular.

