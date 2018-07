Irlandês que enxerga o mundo por aparelho que transforma cores em sons estará na Campus Party

Neil Harbisson deve se apresentar na Campus na quarta, 8, às 19h. FOTO: Enrique Calvo/Reuters

SÃO PAULO – A Campus Party 2012 anunciou mais um palestrante que deve pisar no palco principal do evento no Anhembi. Neil Harbisson, que fará uma palestra nesta quarta-feira, 8, é um artista britânico que usa um equipamento acoplado à cabeça que o ajuda a contornar as consequências da acromatopsia, doença rara que o faz ver tudo em preto e branco. Com o auxílio mecânico, Harbisson se tornou um ciborgue e passou a defender os direitos de ciborgues na Inglaterra.

Harbisson tem 29 anos, nasceu na Irlanda, cresceu na Catalunha e vive hoje em Londres. Em 2004, ao lado de seu professor, designer especialista em ciberarquitetura, Adam Montandon, apresentou o Eyeborg, um aparelho que relaciona cores a frequências sonoras e permite que quem o use consiga identificar a coloração de objetos.

Em 2010, Neil fundou a Cyborg Foundation, localizada em Barcelona, que tem por objetivo atender pessoas com interesse em se tornarem ciborgues (contornando problemas mecânicos com a ajuda de aparelhos), incentivar pesquisas na área e ser uma entidade de defesa dos direitos para utilizadores da técnica.

Neil não credita a existência de um aparelho à sua condição de ciborgue, mas sim a união entre o software e seu cérebro.

O artista já esteve presente nas edições da Campus México e Equador e falará aos brasileiros em uma palestra na quarta-feira, às 19h. Para quem não estiver presente no Anhembi, será possível acompanhar a palestra pela TV online do evento, a Campus Live.

A Campus Party 2012 começou nesta segunda-feira, 6, e deve ir até o próximo domingo.

