O site de compras coletivas BeClub, lançado na quarta-feira 2, em São Paulo, tem uma proposta um pouco diferente do modelo já consolidado do negócio de comércio eletrônico baseado em descontos. O BeClub investe na possibilidade do cliente criar seu próprio “clube de compras”, selecionando fornecedores e empresas e embolsando comissão sobre as vendas.

O BeClub foi idealizado pelo empresário Ricardo Ikeda, considerado o papa do e-commerce no Brasil. Sua empresa, a Ikeda, é responsável pelo desenvolvimento de alguns dos maiores sites de comércio eletrônico do país, entre eles, Netshoes, Etna e Nobel. Ricardo é um dos principais acionistas por trás do BeClub, com Luiz Pavão assumindo a direção geral.

Imagem do site do BeClub. FOTO: REPRODUÇÃO

O sistema do site funciona de forma a estimular que os usuários criem seus próprios clubes de compra, negociando ofertas com empresas e comerciantes que façam parte de seu universo social e disponibilizando-as no BeClub. O site espera reunir assim um público selecionado de vendedores e distribuidores — pessoas capazes de atrair novas ofertas para o site em troca de uma comissão.

Caso o plano funcione, e o BeClub caia nas graças do público, a intenção é reunir um grande acervo de ofertas direcionadas a segmentos específicos, normalmente preteridos pelos grandes clubes de compras — que preferem apostar em ofertas que movimentem grandes volumes de cupons vendidos.

A plataforma do BeClub ainda permite que comerciantes criem clubes de compras para divulgar apenas as próprias ofertas, como se estivessem terceirizando ao BeClub toda a estrutura de uma loja virtual.

O site estreou na quarta-feira, mas ainda conta com número limitado de clubes e ofertas disponíveis. Interessados em anunciar no BeClub podem se inscrever gratuitamente até o dia 14 de fevereiro, desde que já incluam uma primeira oferta.