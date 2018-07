No dia 24 de julho de 2010 o mundo todo foi convidado a participar de um longa metragem coletivo, com produção de Ridley Scott e direção de Kevin Mcdonald. O resultado final é o filme “Life in a Day”, que estreia nesta quinta-feira simultaneamente no Festival de Sundance e ao vivo no YouTube.

Para compor o filme, Mcdonald e sua equipe decuparam mais de 80 mil clipes — um total de 4.500 horas de material bruto enviado por gente de todos os lugares do planeta. O filme poderá ser visto em seu canal oficial no YouTube a partir das 22h, com retransmissão no dia seguinte.

Diferentes países contam com diferentes horários de exibição, referentes a estreia do documentário no Festival de Sundance. Quem quiser uma prévia do que vem por aí no Life in a Day, o canal ainda apresenta diversos teasers e trechos de material bruto enviados à produção e especialmente selecionados. Confira um dos vídeos abaixo: