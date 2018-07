A maioria das ameaças identificadas, no entanto, foram feitas para atacar o Windows e não afetam os computadores Apple

SÃO PAULO – Os computadores da Apple têm a boa fama de serem quase que à prova de vírus, fazendo os usuários se sentirem protegidos. Uma pesquisa feita pela firma de segurança Sophos mostrou que, no entanto, 20% dos Macs têm algum tipo de vírus de computador, mesmo que inativo no sistema operacional da Apple.

Dentre os 100 mil computadores analisados, a maior parte das ameaças identificadas eram, na verdade, para Windows – que, embora não sejam perigosas para um Mac, podem ser facilmente espalhadas para outros computadores.

A pesquisa também apontou que um em cada 36 Macs continha o vírus Mac OS X, que pode se espalhar por drives USB, anexos de e-mail, downloads e instalações de programas.

A segurança dos computadores da Apple vem sendo questionada desde a epidemia do vírus Flashback, em abril, que teria afetado cerca de 600 mil Macs.