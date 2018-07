Jovens criam espaço para criar todo e qualquer tipo de coisa com auxílio de impressora 3D na maior feira de tech da Europa

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

HANNOVER – Entre os engravatados que correm de um lado para o outro em busca de oportunidades de negócios na CeBIT, uma área cheia de jovens hipsters sentados no chão ou deitados em almofadas chama a atenção dos que passam pela porta da sala das conferências globais.

O espaço funciona como um escritório colaborativo e foi desenvolvido pela betahaus, empresa especializada no setor que tem sua sede em Berlim. Neste tipo de escritório, profissionais de diferentes setores se encontram para trabalhar e trocar experiências. “Essa é uma tendência que cresce cada vez mais no mundo”, explicou ao Link Anna Cashman, representante da Desk Wanted, uma das patrocinadoras do projeto. “Estimamos que pelo menos um escritório deste tipo é aberto no mundo por dia.”

O escritório é, sem dúvida, a parte mais “cool” da feira de tecnologia. Além das mesas para os computadores, bancos de madeira e almofadas feitas de tecido vintage costuradas ali mesmo, no chão, por algumas das meninas do projeto estão à disposição de quem quiser chegar e trabalhar. Uma máquina de fazer recortes utilizando laser e uma impressora 3D também podem ser usadas pelos presentes.

O clima é descontraído e, enquanto acontece uma discussão em uma das salas sobre o futuro do vídeo, garotos de suspensórios e meninas usando óculos de aro grosso brincam de jogar uma bolinha de borracha um para o outro.

Uma pesquisa feita pela Desk Wanted em 52 países mostrou que 76% pessoas que trabalham neste esquema acreditam que sua produtividade subiu desde que se deslocaram para este tipo de escritório. Anna explica que esta tendência está em expansão também na América Latina. “Houve um grande aumento no número desses escritórios na região latino americana, principalmente em São Paulo.”

