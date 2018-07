Um esquilo caiu da árvore onde ficava seu ninho. Sem conseguir colocá-lo de volta, a mulher que o encontrou decidiu tentar outra estratégia. Deixou o bichinho em uma caixa cheia de gatinhos. O resultado: o esquilo foi adotado pela gata, mãe dos filhotes que estavam na caixa. O mais impressionante está bem no finzinho do vídeo. Crescendo com seus irmãos felinos, o esquilo agora ronrona quando recebe carinho.