Hackfest neste fim de semana busca criar ferramentas uteis à sociedade e à preservação do ambiente usando tecnologia

SÃO PAULO – Neste fim de semana ocorre mais uma edição do Brasil@Home, um hackfest – evento no qual pessoas de se juntam para criar projetos com bases em dados e tecnologias abertas – com foco em ciência e sustentabilidade.

O Brasil@Home, realizado na Casa da Cultura Digital, em São Paulo, visa unir ciberciência e cidadania, usando a tecnologia para colaborar com projetos científicos. Os projetos vão desde medições de poluição com um telefone celular até a execução de simulações climáticas em um laptop.

Um exemplo de projeto é o Forest Watchers, que permite que pessoas participem da elaboração de mapas precisos de desmatamento baseados em imagens de satélite. Esta e outras iniciativas serão apresentadas por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) durante a programação.

O evento foi idealizado pelo cientista Francois Grey, professor da Tsinghua University, em Pequim (bolsista da Shuttleworth Foundation que já implementou projetos como o LHC@Home, Asia@Home e Africa@Home), e Daniel Lombraña Gonzales, engenheiro do Citizen Ciberscience Centre e do projeto LHC@Home.

Não é necessário ter conhecimento em ciência ou programação. Podem participar do evento pessoas de todas as áreas que queiram contribuir de outras formas, como testar aplicativos, dar opiniões, elaborar o design, pensar em maneiras de envolver crianças e escolas nos projetos ali discutidos e desenvolvidos.

Na próxima semana, nos dias 31 de julho e 1º de agosto, o Brasil@Home terá outra edição, na Unifesp em São José dos Campos (SP).

Ambos os eventos são gratuitos e as inscrições deverão ser feitas em http://brasilathomeccd.eventbrite.com.

PROGRAMAÇÃO

Casa da Cultura Digital – São Paulo

28 Julho

* 16h – 18h: Introdução à Ciberciência Cidadã e Ideias de Hackfest

* 18h – 21h: Happy Hour

29 Julho

* 10h – 19h: Hackfest o dia todo – junte-se à alegria, aprenda algo novo!

Endereço: Casa da Cultura Digital – Rua Vitorino Carmilo, 459 – Santa Cecilia, São Paulo

Unifesp – São José dos Campos

31 Julho

* 14h – 18h: Introdução à Ciberciência Cidadã e Ideias de Hackfest

1º de Agosto

* 9h – 18h: Hackfest o dia todo – junte-se à alegria, aprenda algo novo!

Endereço: ICT-Instituto de Ciência e Tecnologia UNIFESP – Rua Talim, 330 – São José dos Campos, São Paulo